Haspa wächst weiter und gewinnt deutlich an Joker-Kunden und Einlagen

Hamburg (ots) - Die Hamburger Sparkasse AG (Haspa) befindet sich mit ihrem

regionalen Geschäftsmodell und der Nähe zu ihren 1,5 Mio. Kunden weiter auf

Wachstumskurs. Das Jahresergebnis verbesserte sich auf 125 Mio. EUR (Vorjahr:

115 Mio. EUR). "Die Haspa blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024.

Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir unseren 25. HaspaJoker-Geburtstag mit

vielen Aktionen gefeiert. Zudem haben wir unsere neue Zentrale im

Deutschlandhaus mit der größten Nachbarschaftsfiliale bezogen und unsere

Azubi-Apartments eröffnet. Das macht uns auch als Arbeitgeber noch viel

attraktiver", sagt Dr. Harald Vogelsang, Vorstandssprecher der Haspa anlässlich

der Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen für 2024. "Unser Wachstum

zeigt sich auch in den hinzugewonnenen rund 45.000 Joker-Konten und weiteren

Einlagen. Das sind zugleich schöne Vertrauensbeweise unserer Kunden. Und wir

konnten noch mehr Menschen von den Vorteilen des Wertpapiersparens überzeugen."



Jahresergebnis weiter gestiegen





Seite 2 ► Seite 1 von 4

Die Haspa hat im Jahr 2024 nach Steuerzahlungen in Höhe von rund 144 Mio. EUR(Vorjahr: 141 Mio. EUR) unter dem Strich ein Jahresergebnis in Höhe von 125 Mio.EUR (Vorjahr: 115 Mio. EUR) erzielt. "Mit dem Ergebnis sind wir durchauszufrieden. Wir wollen es aber noch weiter verbessern, damit wir das Wachstum unddie nachhaltige Entwicklung der Metropolregion mit unserer Kreditvergabe auch inZukunft gut begleiten können. Hierfür benötigen wir ein kontinuierlichwachsendes Eigenkapital aus erwirtschafteten Gewinnen", erläutert HaraldVogelsang.Zinsüberschuss übertrifft Vorjahresergebnis - weitere Einlagen gewonnenDer Zinsüberschuss als wichtigste Ertragsquelle der Haspa übertraf mit rund 885Mio. EUR das gute Vorjahresniveau (873 Mio. EUR) - trotz der Zinssenkungen durchdie EZB. Die Kundeneinlagen - insbesondere höher verzinsliche - haben sich ineinem intensiven Wettbewerbsumfeld um rund 1 Mrd. EUR auf mehr als 40 Mrd. EURerhöht. "Seit fast 200 Jahren ist es unser Auftrag, den Sparsinn derHamburgerinnen und Hamburger zu fördern. Und die Haspa ist ein sicherer und sehrbeliebter Hafen für die Einlagen ihrer Kunden", sagt Harald Vogelsang.Kreditvergabe zieht wieder an - Talsohle bei privatem Wohnungsbau durchschrittenDas Wachstum der Haspa spiegelt sich auch im Kreditgeschäft wider. So erhöhtensich die Neuzusagen um knapp 1,3 Mrd. EUR auf rund 5,3 Mrd. EUR. In der privatenBaufinanzierung ist die Talsohle durchschritten. So hat die Nachfrage bei der