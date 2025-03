Besser als MSCI World: 1 ETF, der zu einem wahren Weltportfolio beiträgt

ETFs sind eine kostengünstige und einfache Möglichkeit, auch mit kleinen Vermögen breit gestreut zu investieren und so langfristig ein zweites Einkommen aufzubauen oder für das Alter und die Bildung der Kinder vorzusorgen.

Doch Indexfonds haben oft auch einen Nachteil: Die in den Indizes enthaltenen Aktien sind nach Marktkapitalisierung und nicht gleichgewichtet. Dies führt in Aufschwüngen zu starken Zuwächsen, in Krisen, dafür aber auch zu hohen Abschlägen.