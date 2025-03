+50 Prozent? Diese KI-Aktie soll 2025 so richtig durchstarten!

Um den KI-Trade ist es in den vergangenen Wochen verdächtig still geworden. Die anhaltende Korrektur am US-Aktienmarkt hat Anlegerinnen und Anleger den Appetit verdorben. Der Hunger auf die aufgrund hoher Bewertungen risikoreichen KI-Aktien hat spürbar nachgelassen. Außerdem ließen erste Stornierungen, darunter auch von Microsoft, Zweifel am Investitionstempo aufkommen. Das hat vor allem Halbleiterwerte wie Nvidia belastet.

Aber auch die Zulieferer der Branche hatten mit fallenden Kursen und Sorgen um den weiteren Geschäftsausblick zu kämpfen. Darunter gehörten nach schwachen Quartalszahlen von Hewlett-Packard Enterprise auch Server-Anbieter und Ausrüster von Datenzentren. Einer der hier größten Wettbewerber ist Dell, dessen Aktie seit dem Jahreswechsel um 12 Prozent gefallen ist – und damit sämtliche in den vergangenen 12 Monaten angefallenen Kursgewinne abgeben hat.