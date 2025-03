+6 Prozent: Diese Dividendenaktie schießt auf ein neues Allzeithoch!

Bei dividendenstarken Gastronomie- und Fast-Food-Aktien denken Anlegerinnen und Anleger in aller Regel zuerst an McDonald's . Kein Wunder, denn mit einer Marktkapitalisierung von fast 220 Milliarden US-Dollar und einer Serie von Dividendenerhöhungen 23 Jahre in Folge – womit das Unternehmen auf dem besten Weg zum Dividendenkönig ist – führt kein Weg am größten Konzern der Branche vorbei.

Zahlen nicht hervorragend, aber gut genug

Am Donnerstag hat der Konzern seinen neuesten Geschäftsbericht veröffentlicht. Zwar kletterten die Erlöse gegenüber dem Vorjahresquartal um 6,4 Prozent, verfehlten mit 3,16 Milliarden US-Dollar aber die Erwartungen der Analysten, die auf einen um 60 Millionen US-Dollar höheren Umsatz getippt hatten.

Immerhin der bereinigte Gewinn pro Aktie konnte mit 2,80 US-Dollar die Prognosen schlagen – und zwar genau um einen 1 Cent. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Wachstum von 20 Cent beziehungsweise 7,6 Prozent.

Insgesamt erzielte Darden Restaurants einen Nettogewinn von 323,4 Millionen US-Dollar, was eine Steigerung um 11,5 Millionen US-Dollar bedeutet. Ein noch größeres Gewinnwachstum wurde vor allem durch gestiegene Lohnkosten verhindert.

Die Entwicklung der einzelnen Sparten fiel überwiegend identisch aus. Sowohl die Erlöse als auch die Gewinne kletterten bei allen Ketten. Vom margenstarken Steakhouse-Franchise LongHorn hatten sich Anlegerinnen und Anleger aber mehr als einen operativen Gewinn von 149,3 Millionen US-Dollar erwartet – das sorgte zunächst für eine negative Kursreaktion.

Kooperation mit Uber und günstigere Restaurants geplant

Die Aktie wechselte aber schnell das Vorzeichen, nachdem das Unternehmen im Conference Call eine Partnerschaft mit dem Fahrdienstleister und Bringdienst Uber bekannt gegeben hatte. Die auf US-amerikanische Spezialitäten fokussierte Tochter Cheddar's Scratch wird in einem Pilotprojekt die Lieferung von Speisen durch Uber direkt aus der unternehmenseigenen App anbieten. So will sich Darden Restaurants auch den Markt für geliefertes Essen erschließen.

Außerdem wusste der Ausblick für 2025 zu überzeugen. Die flächenbereinigten Umsätze sollen in einem von Marktunsicherheiten geprägten Umfeld um 1,5 Prozent zulegen, während Experten einen Ausblick von +1,3 Prozent erwartet hatten. Der Gewinn pro Aktie soll sich auf 9,485 US-Dollar (Midpoint-Guidance) belaufen, was den Konsens genau getroffen hat.

Außerdem kündigte CEO Ricardo Cardenas an, dass das Unternehmen künftig auch auf kleinere Restaurants setzen wolle, um die Investitionskosten um bis zu 15 Prozent zu senken.

Aktie schießt auf neues Allzeithoch, Spitzenplatz um S&P 500

Das kam bei Anlegerinnen und Anleger sehr gut an, welche die Aktie aus dem Stand auf ein neues Allzeithoch katapultierten. Mit einem Plus von zwischenzeitlich 6 Prozent belegt Darden Restaurants am Donnerstagabend den Spitzenplatz im US-Gesamtmarktindex S&P 500 und behauptet damit auch seine seit dem Jahreswechsel anhaltende Outperformance.

Während der S&P 500 um rund 4 Prozent gefallen ist, verteuerten sich die Anteile von Darden Restaurants um etwa 6 Prozent. In derselben Größenordnung konnten auch die Papiere von Platzhirsch McDonald's zulegen.

Fazit: McDonald's ist nicht der einzige Stern am Fast-Food-Himmel

Allzeithochs gelten in der technischen Analyse als starke Kaufsignale. Bei Darden Restaurants ist die Ausgangslage, dass sich die Erwartung weiter steigender Kurse erfüllt, besonders gut, denn die Aktie ist noch immer moderat bewertet.

Auf Basis der unternehmenseigenen Schätzung beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Geschäftsjahr 20,9. Zum Vergleich müssen Investoren bei McDonald's fast das 25-fache der erwarteten Gewinne auf den Tisch legen. Gleichzeitig glänzt Darden Restaurants mit einer Dividendenrendite von 2,9 Prozent, während beim Burgerbrater nur 2,3 Prozent fällig werden.

Sowohl ausschüttungs- als auch Value-orientierte Investoren sollten sich die Aktie von Darden Restaurants nach den zufriedenstellenden Quartalszahlen daher unbedingt näher ansehen!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Darden Restaurants Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,93 % und einem Kurs von 182,2EUR auf Tradegate (20. März 2025, 17:36 Uhr) gehandelt.