Unternehmensnotstand in Europa steigt um 22 %

N.Y./München (ots) -



- Deutschland mit den meisten Notständen und dem stärksten Anstieg in Europa

- Notstände erreichen höchsten Stand seit der Pandemie

- A&M Distress Alert (ADA) bewertet finanzielle Leistungsfähigkeit und

Belastbarkeit von Unternehmen in Europa und dem Nahen Osten



Alvarez & Marsal (A&M) (https://www.alvarezandmarsal.com/) , ein weltweit

führendes Beratungsunternehmen, veröffentlicht seinen halbjährlichen Report zu

Unternehmen in Notlage, den Alvarez & Marsal Distress Alert (ADA). In der

aktuellen Ausgabe liegt die Zahl der notleidenden Unternehmen in Europa um 22 %

höher als im Vorjahr. Insgesamt 11,2 % der europäischen Unternehmen befinden

sich in Notlage. Für die aktuelle Ausgabe des ADA hat A&M 20.000 Unternehmen

untersucht sowie die jüngsten Finanzberichte von 3.700 Unternehmen einbezogen.







der höchste Wert in ganz Europa und mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr

(8,1 %). Darüber verschärfen sich die Probleme mit der operativen Leistung. 22,4

% der deutschen Unternehmen zeigen im Finanzjahr 2024 Schwächen bei ihren

Erträgen oder ihrer Rentabilität. Weiterhin hat der A&M-Bericht bei fast 37 %

eine schwache Kapitalstruktur festgestellt.



Am stärksten betroffen sind dabei die Sektoren Commodities (33,3 %), Energie und

Versorgung (26,7 %), spezialisierter Einzelhandel (25 %), die Baubranche (20 %)

und die Automobilindustrie (18,2 %). Vor allem in letzterer hat sich der Anstieg

stark beschleunigt. Dies spiegelt den zunehmenden wirtschaftlichen Druck auf

Europas größte Volkswirtschaft wider, die mit der schwächelnden globalen

Nachfrage, hohen Energiekosten, Infrastrukturproblemen und politischer

Instabilität im In- und Ausland kämpft.



Christian Ebner (https://www.linkedin.com/in/christian-ebner-5a98311/) , Head of

Financial Restructuring in Deutschland, kommentiert: "Der starke Anstieg der

Notlagen in Deutschland zeigt die Ernsthaftigkeit des wirtschaftlichen

Abschwungs. Nach zwei Jahren Rezession könnte Deutschland auf die längste

Stagnationsphase seit dem Zweiten Weltkrieg zusteuern."



Europa hat höchstes Notstands-Level seit Spitze der Pandemie



Über alle analysierten Länder in Europa hinweg sieht der ADA für 11,5 % aller

Unternehmen eine Notlage. Das ist ein Anstieg um 22 % im Jahresvergleich und

dasselbe Niveau wie auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie.



Die Analyse zeigt auch, dass die Zahl der Unternehmen, die eine schwächere

Leistung aufweisen, im Vergleich zum Vorjahr um 20 % gestiegen ist. Dies

entspricht dem zunehmenden Druck auf das Wachstum und die Rentabilität der Seite 2 ► Seite 1 von 3





16,6 % der untersuchten Unternehmen aus Deutschland befindet sich in Notlage -der höchste Wert in ganz Europa und mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr(8,1 %). Darüber verschärfen sich die Probleme mit der operativen Leistung. 22,4% der deutschen Unternehmen zeigen im Finanzjahr 2024 Schwächen bei ihrenErträgen oder ihrer Rentabilität. Weiterhin hat der A&M-Bericht bei fast 37 %eine schwache Kapitalstruktur festgestellt.Am stärksten betroffen sind dabei die Sektoren Commodities (33,3 %), Energie undVersorgung (26,7 %), spezialisierter Einzelhandel (25 %), die Baubranche (20 %)und die Automobilindustrie (18,2 %). Vor allem in letzterer hat sich der Anstiegstark beschleunigt. Dies spiegelt den zunehmenden wirtschaftlichen Druck aufEuropas größte Volkswirtschaft wider, die mit der schwächelnden globalenNachfrage, hohen Energiekosten, Infrastrukturproblemen und politischerInstabilität im In- und Ausland kämpft.Christian Ebner (https://www.linkedin.com/in/christian-ebner-5a98311/) , Head ofFinancial Restructuring in Deutschland, kommentiert: "Der starke Anstieg derNotlagen in Deutschland zeigt die Ernsthaftigkeit des wirtschaftlichenAbschwungs. Nach zwei Jahren Rezession könnte Deutschland auf die längsteStagnationsphase seit dem Zweiten Weltkrieg zusteuern."Europa hat höchstes Notstands-Level seit Spitze der PandemieÜber alle analysierten Länder in Europa hinweg sieht der ADA für 11,5 % allerUnternehmen eine Notlage. Das ist ein Anstieg um 22 % im Jahresvergleich unddasselbe Niveau wie auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie.Die Analyse zeigt auch, dass die Zahl der Unternehmen, die eine schwächereLeistung aufweisen, im Vergleich zum Vorjahr um 20 % gestiegen ist. Diesentspricht dem zunehmenden Druck auf das Wachstum und die Rentabilität der