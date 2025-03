Meizus Lichtwellenleiterbrille ist in Sachen Ausgereiftheit branchenführend, was für die Zukunft von AR-Brillen entscheidend ist

PEKING, 20. März 2025 /PRNewswire/ -- Am 12. März veröffentlichte das renommierte Marktforschungsunternehmen iResearch einen Bericht mit dem Titel „2024 Consumer AR Glasses Market Dynamics and Industry Trend Insights" (Marktdynamik und Branchentrends für AR-Brillen für Verbraucher 2024), der eine umfassende Analyse des Entwicklungsstatus, der technologischen Entwicklung und der Wettbewerbslandschaft des chinesischen AR-Brillenmarktes für Verbraucher bietet. Meizu nutzt seine Vorreiterrolle in der Lichtwellenleitertechnologie, der KI-Unterstützung und der ganzheitlichen Ökosystementwicklung und steht an der Spitze der „fünf führenden AR-Brillenmarken". Das Unternehmen sichert sich eine führende Position sowohl beim Verkaufsvolumen als auch beim Markeneinfluss für AR-Brillen und liegt bei der technologischen Entwicklung in der Branche für intelligente Brillen ganz vorne.

Im vierten Quartal 2024 kurbelte die starke Leistung der neuen Produkte StarV Air2 und StarV View das Umsatzwachstum der Branche direkt an und festigte so die führende Position von Meizu. Die Marke gehört zu den Branchenführern in Bezug auf technologische Fähigkeiten, Marktanteil und Benutzererfahrung und bietet Verbrauchern eine hervorragende Produktauswahl.

In Bezug auf die Segmentierung belegten die AR-Brillen von Meizu mit Lichtwellenleiterlösungen im Jahr 2024 den ersten Platz bei den Verkaufszahlen. Auf Douyin sicherte sich Meizu ebenfalls einen Spitzenplatz bei der Markenleistung. Laut den Daten für das Jahr 2024Q4 erreichte Meizu einen Marktanteil von 41,5 % im Preissegment von 2.000 bis 2.999 Yen auf den wichtigsten E-Commerce-Plattformen für AR in China und belegte damit den ersten Platz in der Branche.

Was den Einfluss der Marke angeht, so wird die Führungsposition von Meizu durch die Berichtsdaten weiter bestätigt. Von September bis Dezember 2024 erreichte die Marke Meizu Rekordwerte im Baidu Search Index und News Index, wobei der gleitende Tagesdurchschnitt des News Index 2.546 erreichte und damit den Marktdurchschnitt weit übertraf.

Der Bericht bewertet auch den technologischen Entwicklungspfad von AR-Brillen. iResearch betrachtet die Lichtwellenleitertechnologie als die Zukunft der AR-Brillen für Verbraucher und bezeichnet sie als die technisch anspruchsvollste, aber effektivste Lösung. Meizu und andere Marken haben Lichtwellenleiterprodukte mit AR auf den Markt gebracht und damit möglicherweise einen Wendepunkt in der Branche beschleunigt.