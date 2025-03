Selenskyj kündigt Treffen zu Waffenruhe in Saudi-Arabien an Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Verhandlungen zwischen der Ukraine und den USA zu einer begrenzten Waffenruhe zwischen der russischen und der ukrainischen Armee am kommenden Montag bestätigt. Dafür soll ein "technisches Team" aus …