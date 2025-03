KONJUNKTUR vom 20.03.2025 - 17.00 Uhr

MOSKAU - Russland hat nach Kremlangaben seine Verhandlungsführer für die Gespräche mit den USA über den Krieg in der Ukraine festgelegt. Der Außenpolitiker Georgi Karassin und der Geheimdienstler Sergej Besseda werden die Delegation bei den Gesprächen auf Expertenebene an diesem Montag in Riad (Saudi-Arabien) anführen, wie der außenpolitische Berater von Kremlchef Wladimir Putin, Juri Uschakow, der Nachrichtenagentur Interfax zufolge in Moskau mitteilte.

ROUNDUP: Britische Notenbank lässt Leitzins unverändert - 'Große Unsicherheit'

LONDON - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet nicht angetastet. Der Leitzins verharre bei 4,50 Prozent, teilte die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mit. Bankvolkswirte hatten überwiegend mit dieser Entscheidung gerechnet.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen weniger stark als erwartet

WASHINGTON - In den USA hat die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nicht ganz so deutlich zugelegt wie erwartet. Nach zwei Rückgängen in Folge stieg ihre Zahl in der vergangenen Woche um 2.000 auf 223.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 224.000 Anträge gerechnet. Die Daten signalisieren nach wie vor einen robusten Arbeitsmarkt in der größten Volkswirtschaft der Welt.

ROUNDUP/Großbaustelle Wohnungsbau: 320.000 Wohnungen jährlich nötig

BONN - Hoher Bedarf, aber zu wenige Wohnungen: In Deutschland werden einer Prognose zufolge bis 2030 rund 320.000 neue Wohnungen jährlich benötigt. Der Bedarf verteile sich jedoch regional sehr unterschiedlich, heißt es in einer Analyse des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Auftrag des Bundesbauministeriums. Die Experten kommen damit auf einen geringeren Bedarf als viele Verbände und Institute.

Schweiz: Notenbank senkt Leitzins auf 0,25 Prozent



ZÜRICH - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat am Donnerstag den nächsten Zinsschritt gemacht und den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Er liegt nun bei 0,25 Prozent.

Deutschland: Erzeugerpreise steigen weniger als erwartet - Energie günstiger

WIESBADEN - In Deutschland hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene nicht so stark beschleunigt wie erwartet. Im Februar legten die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 0,7 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Im Januar waren die Preise 0,5 Prozent gestiegen und Analysten hatten für Februar im Schnitt eine Jahresrate von 1,0 Prozent erwartet.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl