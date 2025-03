Eine wegweisende Garantie

Garantien in Europa müssen gesetzlich mindestens zwei Jahre betragen, auch bei Elektrofahrzeugen. Einige Hersteller von Elektrofahrzeugen verlängern die Garantiezeit auf fünf Jahre. Hier differenziert sich VinFast durch eine branchenführende Garantie.

Der übliche Standard wird deutlich übertroffen und unterstreicht VinFasts Vertrauen in die Qualität der Produkte sowie das langfristige Engagement für die europäischen Verbraucher. Tatsächlich beträgt die Garantieleistung von VinFast das Fünffache des in der EU gesetzlich vorgeschriebenen Mindestumfangs.

VinFast verbessert das Besitzerlebnis des VF 8 mit einer außergewöhnlichen Garantie: Zehn Jahre oder 200.000 Kilometer für den Antriebsstrang und zehn Jahre mit unbegrenzter Kilometerzahl für die Batterie.

Der VinFast VF 8 ist in zwei Varianten erhältlich: Eco und Plus. Die Eco-Version bietet satte 260 kW und 500 Nm Drehmoment, während die Plus-Variante mit 300 kW und 620 Nm diese Leistungen noch steigert und in lediglich 5,5 Sekunden von 0 auf Tempo 100 beschleunigt.

Der mit Spannung erwartete VinFast VF 6 ist ebenso in zwei Ausstattungsvarianten erhältlich: Eco und Plus. Die Eco-Ausstattung bietet ab 34.990 Euro einen erschwinglichen Einstieg in die E-Mobilität, während die Plus-Ausstattung ab 38.990 Euro erweiterte Funktionen und eine größere Reichweite bietet.

Sowohl die Eco- als auch die Plus-Variante werden von einem leistungsstarken 150-kW-Elektromotor angetrieben, der mit 330 Nm Drehmoment für eine dynamische Beschleunigung sorgt. Die 59,6-kWh-LFP-Batterie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 410 Kilometern (Eco-Ausstattung) beziehungsweise 379 Kilometern (Plus-Ausstattung) nach WLTP-Standard. Das Fahrzeug unterstützt DC-Schnellladen und erreicht eine Ladung von zehn auf 70 Prozent in nur 25 Minuten.

VinFast ergänzt die beeindruckenden Spezifikationen des VF 6 mit einem umfassenden After-Sales-Paket. Dazu gehört eine branchenführende 7-Jahres- oder 160.000-km-Garantie, die den Besitzern ein sicheres Gefühl gibt. Dieser kundenorientierte Ansatz unterstreicht VinFasts Engagement für ein nahtloses und angenehmes Fahrerlebnis.