Aktienrücksetzer nutzen? JPMorgan sieht bei CAVA eine fette Kaufchance!

Analyst John Ivankoe hat die Aktie der mediterranen Fast-Casual-Kette von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Sein Kursziel von 110 US-Dollar bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 35,8 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch.

"CAVA verfügt über enormes Wachstumspotenzial in den USA, erzielt außergewöhnlich früh freien Cashflow und treibt mit kurzfristigen operativen und markenstrategischen Initiativen sowohl Umsatz als auch Gewinne an", schreibt Ivankoe in einer Kundenmitteilung am Donnerstag. "Wir sehen die Aktie als einen klaren Kauf mit langfristigem Potenzial."