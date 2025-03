Deutsche Indizes stürzen ab, während Dow Jones leicht zulegt!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen und amerikanischen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der DAX verzeichnet einen Rückgang von 1,39% und steht aktuell bei 22.993,99 Punkten. Ähnlich negativ entwickeln sich der MDAX und der SDAX, die um 1,92% bzw. 1,93% gefallen sind und bei 29.135,10 Punkten bzw. 16.201,36 Punkten notieren. Auch der TecDAX zeigt mit einem Minus von 1,52% auf 3.775,46 Punkte eine schwache Performance. Im Gegensatz dazu präsentiert sich der amerikanische Dow Jones leicht im Plus. Er konnte um 0,08% zulegen und steht nun bei 41.996,60 Punkten. Der S&P 500 hingegen verzeichnete einen leichten Rückgang von 0,18% und notiert bei 5.666,19 Punkten. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute deutliche Verluste hinnehmen mussten, während der Dow Jones als einziger Index in diesem Vergleich einen leichten Anstieg verzeichnete. Der S&P 500 bewegt sich ebenfalls im negativen Bereich, jedoch mit einem geringeren Verlust im Vergleich zu den deutschen Indizes.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von SAP mit einem Anstieg von 0.99%.Symrise folgt mit 0.77% und E.ON verzeichnet ein Plus von 0.76%. Diese Unternehmen konnten sich in einem herausfordernden Marktumfeld behaupten.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die erhebliche Verluste hinnehmen mussten. BMW fiel um 3.48%, während die Commerzbank einen Rückgang von 3.76% verzeichnete. Volkswagen (VW) Vz führt die Negativliste mit einem Minus von 4.24% an.Im MDAX sticht die AUTO1 Group mit einem beeindruckenden Anstieg von 2.89% hervor. Fraport folgt mit 2.56% und Stroeer kann ein Plus von 1.13% verbuchen. Diese Werte zeigen eine starke Performance im mittleren Segment des Marktes.Die MDAX-Flopwerte hingegen sind von signifikanten Rückgängen geprägt. Carl Zeiss Meditec fiel um 5.39%, Jungheinrich um 5.95% und Knorr-Bremse verzeichnete den größten Verlust mit -6.64%.Im SDAX dominiert PVA TePla mit einem Anstieg von 6.15%, gefolgt von Draegerwerk mit 2.23% und ABOUT YOU Holding, das um 1.64% zulegte. Diese Werte zeigen eine starke Marktperformance im SDAX.Die Flopwerte im SDAX sind jedoch besorgniserregend. SMA Solar Technology fiel um 6.81%, Deutz um 9.06% und SGL Carbon verzeichnete den größten Rückgang mit -12.25%.Im TecDAX sind die Topwerte moderat, angeführt von Formycon mit 1.32%, gefolgt von SAP mit 0.99% und IONOS Group, die um 0.20% zulegte. Diese Werte reflektieren eine gemischte Performance im Technologiebereich.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Tendenzen. Nordex fiel um 4.34%, Elmos Semiconductor um 4.88% und Carl Zeiss Meditec, der auch im MDAX schwächelt, verzeichnete einen Rückgang von 5.39%.Im Dow Jones führen die Topwerte mit Unitedhealth Group, die um 1.69% zulegte, gefolgt von Sherwin-Williams mit 1.31% und The Home Depot mit 1.26%. Diese Unternehmen zeigen eine stabile Entwicklung.Die Flopwerte im Dow Jones sind weniger dramatisch, jedoch bemerkenswert. Procter & Gamble fiel um 0.98%, Boeing um 1.00% und IBM verzeichnete einen Rückgang von 3.54%.Im S&P 500 stechen Darden Restaurants mit 5.14%, Jabil mit 4.85% und Allstate mit 3.32% hervor. Diese Werte zeigen eine starke Performance im amerikanischen Markt.Die Flopwerte im S&P 500 sind ebenfalls signifikant. Gartner fiel um 3.13%, Cognizant Technology Solutions (A) um 3.21% und IBM, der auch im Dow Jones schwächelt, verzeichnete einen Rückgang von 3.54%.