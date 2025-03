Erholung der Ölpreise nicht überbewerten. Brent Öl droht Preisdebakel 

Erholung der Rohstoffpreise auf breiter Front

Während Brent Öl und WTI in den letzten Wochen und Monaten unter knackigen Abgaben zu leiden hatten, sah es bei anderen Rohstoffen ganz anders aus. Vor allem die Edelmetalle haussierten. Gold, Kupfer und Silber bauten zuletzt enormes Aufwärtsmomentum auf. Stellvertretend sei auf die Preisrallye bei Kupfer verwiesen. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Knallt es jetzt richtig? - Kupfer vor Preisexplosion. Ist diese Gold-Kupferaktie besser als Barrick Gold?“. Nicht minder spannend ist natürlich die Situation bei Gold. Das Edelmetall hat sich oberhalb von 3.000 US-Dollar festgesetzt. Störfeuer durch den gestrigen Fed-Termin blieben aus. Es kann also weiter in Richtung 3.500 US-Dollar gehen. Lesen Sie hierzu den Kommentar „Noch jede Menge Luft nach oben - Goldpreis eskaliert und knackt die 3.000 USD. Gold nun rasant auf 4.000 USD?“.

