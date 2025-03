Die Gespräche waren konstruktiv / Fortsetzung im April

Düsseldorf (ots) - Anlässlich der vierten Verhandlungsrunde zwischen dem

Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) und den

Journalistengewerkschaften DJV und dju in ver.di über einen neuen

Gehaltstarifvertrag haben beide Seiten heute in Düsseldorf ihre jeweiligen

Positionen eingehend diskutiert und sich darauf verständigt, ihre

Verhandlungsstrategien nochmals intern abzustimmen. Ziel ist es, in der nächsten

Verhandlungsrunde eine tragfähige Lösung für beide Seiten zu finden.



"Es liegt nun an beiden Seiten, die offenen Fragen intern weiter zu diskutieren

und mit einem klaren Mandat in die nächste Verhandlungsrunde zu gehen," erklärte

BDZV-Verhandlungsführer Georg Wallraf.





Die Tarifparteien haben sich darauf verständigt, die nächste Verhandlungsrunde

für 14. April 2025 anzusetzen. Damit bleibt der geplante Start der neuen

Tarifregelung zum 1. Januar 2025 bestehen. Der BDZV betont, dass ein baldiger

Abschluss im Interesse aller Beteiligten liege und eine stabile Grundlage für

die Zukunft der Branche schaffen soll.



"Es gibt noch offene Punkte, aber die Gespräche waren konstruktiv. Wir sind

optimistisch, dass wir in der nächsten Runde einem Abschluss näherkommen", sagte

Wallraf weiter. Auch die Gewerkschaften seien aufgerufen, ihre Positionen zu

überdenken und mit einem klaren Verhandlungsauftrag in die nächste Runde zu

gehen.



