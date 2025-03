CAS gibt die Teilnehmer bekannt, die für das CAS Future Leaders Programm 2025 ausgewählt wurden

Columbus, Ohio, 20. März 2025 (ots/PRNewswire) - Die geschätzte Initiative

bietet Nachwuchswissenschaftlern Führungsschulungen und Möglichkeiten zur

Vernetzung



CAS, eine auf wissenschaftliches Wissensmanagement spezialisierte Abteilung der

American Chemical Society (ACS), freut sich, die Teilnehmer des 2025 CAS Future

Leaders(TM) Programms (https://www.cas.org/about/futureleaders) bekannt zu

geben. Die neue Kohorte besteht aus 35 Nachwuchswissenschaftlern aus 12 Ländern,

die in Bereichen wie Nanotechnologie, Computerchemie, Materialwissenschaften,

grüne Chemie und mehr forschen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Während des persönlichen Programms, das im August stattfinden wird, werden dieTeilnehmer an Workshops zur Entwicklung von Führungsqualitäten undKarrieremöglichkeiten teilnehmen, von führenden Persönlichkeiten aus derIndustrie lernen, an wissenschaftlichen Diskussionen teilnehmen und Kontakte zuanderen Wissenschaftlern knüpfen." Wir sind stolz darauf, Nachwuchswissenschaftler mit Führungs- undKommunikationskompetenzen auszustatten, die es ihnen ermöglichen, in ihremFachgebiet noch mehr zu bewirken. Die Rekordzahl an Bewerbern in diesem Jahrzeigt, dass die Wissenschaftler das Ziel des Programms, ihnen zu helfen, alsFührungskräfte zu wachsen, zu schätzen wissen ", sagte Peter Carlton, Leiter desCAS Future Leaders Programms.Die CAS Future Leaders 2025:- Farbod Amirghasemi , University of Southern California- Carla Arnau del Valle , Universitat Politècnica de València- Ridwan T. Ayinla , Mississippi State University- Kazuho Ban , Universität Osaka- Shivali Banerjee , University of Illinois Urbana-Champaign- Alexandra Barth , North Carolina State University- Hudson de Aguiar Bicalho , Concordia University- Dorothea Böken , University of Cambridge- Karen de la Vega Hernández , Institut für chemische Forschung von Katalonien(ICIQ)- Fábio Godoy Delolo , Universidade Federal de Minas Gerais- Jingshan S. Du , Pacific Northwest National Laboratory- Dmitry Eremin , California Institute of Technology- Alexis Gabbey , University of Toronto- Wenhao Gao , Massachusetts Institute of Technology- Reginaldo J. Gomes , University of Chicago- Jesse Gordon , Harvard University- Sophie Gutenthaler-Tietze , Heinrich-Heine-Universität- Nia Harmon , Yale University- Sejun Kim , Korea Advanced Institute of Science and Technology- Tamra (Blue) Mbeuh Lahom Lot , Pennsylvania State University- Yuanwei Li , Stanford University- Zhi Lin , University of California, San Francisco- Raul A. Marquez-Montes , University of Texas at Austin- Eva J. Meeus , ETH Zürich- Daniel Reddy , Queen's University at Kingston