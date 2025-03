Supermicro erweitert sein KI-Unternehmensportfolio um über 100 GPU-optimierte Systeme, die die kommende NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition und die NVIDIA H200 NVL-Plattform unterstützen

San Jose, Kalifornien, 20. März 2025 (ots/PRNewswire) - Mit einer breiten

Palette an Formfaktoren kann das erweiterte Portfolio an PCIe-GPU-Systemen von

Supermicro selbst die anspruchsvollsten Anforderungen von Rechenzentren

erfüllen, mit bis zu 10 GPUs mit doppelter Breite für intelligente Edge-Systeme

mit geringem Stromverbrauch, die maximale Flexibilität und Optimierung für

KI-Workloads von Unternehmen bieten.



GTC 2025 Conference - Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) ein Anbieter von

IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, hat heute die

Unterstützung für die neuen NVIDIA RTX PRO(TM) 6000 Blackwell Server Edition

GPUs auf einer Reihe von Workload-optimierten GPU-Servern und Workstations

angekündigt. Die breite Palette von Supermicro Servern, die speziell für die

NVIDIA Blackwell Generation von PCIe-GPUs optimiert sind, wird es mehr

Unternehmen ermöglichen, beschleunigtes Computing für LLM-Inferenz und

Feinabstimmung, agentenbasierte KI, Visualisierung, Grafik & Rendering und

Virtualisierung zu nutzen. Viele GPU-optimierte Systeme von Supermicro sind

NVIDIA-zertifiziert und garantieren Kompatibilität und Unterstützung für NVIDIA

AI Enterprise, um den Prozess der Entwicklung und Bereitstellung von KI in der

Produktion zu vereinfachen.







Die NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition ist eine universelle GPU, die





"Supermicro ist mit seinem breiten Portfolio an anwendungsoptimiertenGPU-Servern, die in einer Vielzahl von Unternehmensumgebungen mit sehr kurzenVorlaufzeiten eingesetzt werden können, führend in der Branche", sagte CharlesLiang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. "Unsere Unterstützung fürden NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition-Grafikprozessor bietet eineweitere Dimension der Leistung und Flexibilität für Kunden, die die neuestenbeschleunigten Rechenfunktionen vom Rechenzentrum bis zum intelligenten Netzwerkeinsetzen möchten. Die breite Palette an PCIe-GPU-optimierten Produkten vonSupermicro unterstützt auch NVIDIA H200 NVL in 2-Wege- und 4-Wege-NVIDIANVLink(TM)-Konfigurationen, um die Inferenzleistung für moderne KI-Modelle zumaximieren und HPC-Workloads zu beschleunigen."Weitere Informationen finden Sie unterhttps://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia/pcie-gpu (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4386052-1&h=2619066481&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4386052-1%26h%3D2260364199%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Faccelerators%252Fnvidia%252Fpcie-gpu%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Faccelerators%252Fnvidia%252Fpcie-gpu&a=https%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2Faccelerators%2Fnvidia%2Fpcie-gpu) .Die NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition ist eine universelle GPU, die