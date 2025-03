Rekordumsatz von 365,9 Mrd. RMB - erstmals über 100 Mrd. RMB im Q4 (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Intelligentes "Human x Car x Home"-Ökosystem sorgt für starke

Synergie-Impulse und für Wachstum bei Ultra Premium Smartphones, EVs und smarten

Haushaltsgroßgeräten



- Rekordjahr für Xiaomi: Gesamtumsatz 2024 stieg um 35 Prozent auf 365,9 Mrd.

RMB, Q4 erstmals über 100 Mrd. RMB - bereinigter Nettogewinn wächst um 41,3

Prozent auf 27,2 Mrd. RMB.

- Starkes Wachstum in Schlüsselbereichen: Smartphone-Umsatz steigt auf 191,8

Mrd. RMB (+21,8 Prozent), Elektrofahrzeuge und neue Initiativen erzielen 32,8

Mrd. RMB Umsatz, IoT- und Lifestyle-Produkte wachsen um 30 Prozent auf 104,1

Mrd. RMB.

- Erfolgreicher Vorstoß ins Ultra-Premium-Segment: Xiaomi 15 Ultra und SU7 Ultra

mit starken Verkaufszahlen, gesicherte Bestellungen für SU7 Ultra übertreffen

10.000 Einheiten - Jahresziel vorzeitig erreicht.

- Technologische Innovation und KI-Integration: F&E-Investitionen steigen um

25,9 Prozent auf 24,1 Mrd. RMB, über 42.000 Patente weltweit - HyperOS 2

stärkt Vernetzung und KI-Anwendungen im "Human x Car x Home"-Ökosystem.





Die Xiaomi Corporation ("Xiaomi", Börsenkürzel: 1810), hat ihre geprüftenkonsolidierten Konzernzahlen für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr bekanntgegeben. Das Unternehmen für Unterhaltungselektronik und intelligente Fertigungmit Smartphones und intelligenten, durch eine IoT-Plattform miteinandervernetzten Hardwaregeräten, verzeichnet im vierten Quartal 2024 zum ersten Malin der Unternehmensgeschichte einen Quartalsumsatz, der die Marke von 100Milliarden RMB überstieg. Sowohl die Jahres- als auch die Quartalsergebnisseübertrafen die Erwartungen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Gesamtumsatz desJahres um 35 Prozent auf 365,9 Milliarden RMB. Der bereinigte Nettogewinn nahmum 41,3 Prozent auf 27,2 Milliarden RMB zu.Im vierten Quartal 2024 erreichte der Gesamtumsatz von Xiaomi 109 MilliardenRMB, dies entspricht im Jahresvergleich einem Anstieg von 48,8 Prozent.Gleichzeitig stieg der bereinigte Nettogewinn um 69,4 Prozent auf 8,3 MilliardenRMB und übertraf damit deutlich die Markterwartungen.2024 sorgte das intelligente Ökosystem "Human x Car x Home" durch starkeSynergie-Impulse für Wachstumskurse in sämtlichen Geschäftsbereichen von Xiaomi.Außergewöhnliche Steigerungen wurden insbesondere in den Segmenten Smartphones,Elektrofahrzeuge sowie intelligente Haushaltsgroßgeräte erreicht. Dabei stiegder Umsatz im Smartphone-Segment um 21,8 Prozent auf 191,8 Milliarden RMB.Gleich mehrere Leistungsziele wurden bei den intelligenten Elektrofahrzeugen undanderen neuen Initiativen übertroffen: Der Umsatz belief sich hier auf 32,8Milliarden RMB. IoT- und Lifestyle-Produkte erzielten einen Umsatz von 104,1