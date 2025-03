Douglas: Konsumflaute bremst Markt – Prognose für 2024/25 angepasst Die DOUGLAS Group passt ihre Prognose an: Mit 4,5 Milliarden Euro Umsatz und 175 Millionen Euro Gewinn trotzt sie der Konsumflaute und investiert weiter in ihre Wachstumsstrategie „Let it Bloom“.