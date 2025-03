Trump-Titanic auf dem Weg zum Eisberg -da hilft auch die Fed nicht!

Donald Trump hält an seiner Vision fest, wonach das Ausland die USA ausbeuten würde und Zölle Amerika reich machen würden - gegen diese ökonomisch grundfalsche Annahme wird auch die US-Notenbank Fed nicht helfen. Zumindest noch nicht (weil Powel und Co noch nicht im Panik-Modus sind): denn die gestrige Fed-Sitzung hat gezeigt, dass die Notenbank eine Stagflation befürchtet. Jerome Powell hat auf seiner Pressekonferenz zwar versucht, die Märkte zu beruhigen. Aber Fakt ist: wenn Trump den Handelskrieg durchzieht, dann wird die USA eine saftige Rezession erleben und die Gewinne der US-Unternehmen einbrechen. Daher ist die Erleichterung der Wall Street über den Mini-Fed-Put von Powell wohl nicht nachhaltig - solange Trump nicht umsteuert. Aber darauf deutet nichts hin: er hat ja bereits den 02.April - also den Tag, an dem die reziproken Zölle für die ganze Welt kommen sollen - als "Liberation Day" für die USA deklariert. Das sagt alles..

Hinweise aus Video:

