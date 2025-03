Finanzinvestor General Atlantic kann bei ProSiebenSat.1 einsteigen

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der US-Finanzinvestor General Atlantic hat künftig nun doch als neuer Aktionär bei ProSiebenSat.1 ein Wort mitzureden. Der Aufsichtsrat habe einem entsprechenden Deal nach Anpassungen zugestimmt, teilte der Medienkonzern am Donnerstagabend in Unterföhring bei München mit. Damit werde auch der Weg für den geplanten Verkauf des Vergleichsportals Verivox geebnet. Die ProSiebenSat.1-Aktie legte auf der Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 3,2 Prozent zu.

Wie das SDax-Unternehmen weiter mitteilte, bekommen die US-Amerikaner im Gegenzug für den Verkauf ihrer Minderheitsbeteiligungen am E-Commerce-Geschäft NuCom und der ParshipMeet Group 2,5 Prozent am Medienkonzern - aktueller Marktwert circa 38 Millionen Euro - sowie zehn Millionen Euro in bar. Zudem bekommt General Atlantic eine festgelegte Beteiligung am Verkaufserlös in Höhe von 50 Millionen Euro, sobald ProSiebenSat.1 aus der ParshipMeet Group ausgestiegen ist.