RBC stuft MUNICH RE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Munich Re auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 559 Euro belassen. Die Übernahme des US-Versicherers Next Insurance durch die bereits an ihm beteiligte Erstversicherungstochter Ergo sei strategisch sinnvoll, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf den ersten Blick erscheine der Kaufpreis hoch. Bisher habe Munich Re aber Disziplin beim Einsatz seines Kapitals gezeigt. Goh setzt auf einen Ergebnisbeitrag von Next im mittleren einstelligen Prozentbereich./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2025 / 13:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2025 / 13:33 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 575,8EUR auf Tradegate (20. März 2025, 20:51 Uhr) gehandelt.





