HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Hubert Aiwangers Windrad-Gesetz:

Auf der einen Seite fürchten Städte und Gemeinden einen Wust an Bürokratie - ausgerechnet in einer Zeit, in der permanent vom Bürokratieabbau gesprochen wird. Auf der anderen Seite ist die Bürgerbeteiligung - man kann es nicht anders sagen - der blanke Witz. Aiwanger hat immer wieder den Eindruck erweckt, dass die Menschen, die im Umfeld von Windrädern leben, eine finanzielle Entschädigung bekommen sollen. Doch die entpuppt sich nun in Berechnungen des bayerischen Genossenschaftsverbandes (GVB) als absolut mickrig: Die GVB-Rechenfüchse sind darauf gekommen, dass letztlich im Jahr vier Euro pro Kopf und Windrad rausspringen. Ein halbes Bier, was für eine Belohnung! Das wird keinen einzigen Windkraft-Skeptiker überzeugen./yyzz/DP/mis