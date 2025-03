Autobahn 49 vor Freigabe

STADTALLENDORF (dpa-AFX) - Nach gut vier Jahren Bauzeit und heftigen Protesten wird das letzte Teilstück der Autobahn 49 in Mittelhessen an diesem Freitag für den Verkehr freigegeben. Mit der Inbetriebnahme des Lückenschlusses ist die A49 zwischen Kassel und dem Ohmtal-Dreieck dann durchgehend befahrbar. Für den Nachmittag ist in Stadtallendorf eine Feierstunde zur Verkehrsfreigabe geplant. Gegner der Trasse haben eine Demonstration angekündigt.

Insgesamt umfasst das neue, rund 30 Kilometer lange Autobahnteilstück neben dem Ohmtal-Dreieck vier Anschlussstellen sowie einen Parkplatz mit WC. Die Investitionssumme für den in einer öffentlich-privaten Partnerschaft errichteten und betriebenen Lückenschluss beläuft sich auf rund 1,45 Milliarden Euro.

Der Streckenabschnitt war sehr umstritten, da er mehrere Waldstücke durchschneidet, darunter den Dannenröder Forst bei Homberg/Ohm. Dort und in umliegenden Wäldern hatten Aktivisten wochenlang gegen die Rodung zahlreicher Bäume für den Autobahnbau protestiert. Befürworter sehen wirtschaftliche Vorteile für die Region./cam/DP/mis