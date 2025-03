Finanzpaket richtig - Aufregung unnötig

BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Bundesfinanzminister Peer Steinbrück steht ohne Einschränkung hinter dem milliardenschweren Finanzpaket für Bundeswehr und Infrastruktur. "Ich halte die Entscheidungen für absolut richtig und notwendig. Wir brauchen mehr Geld für die Ertüchtigung der Bundeswehr, für Infrastrukturmaßnahmen und das Klimapaket", sagte der SPD-Politiker der "Rheinischen Post".

Deutschland stehe in Sachen Bonität hervorragend da. Die Verschuldungsquote liege bei etwas über 60 Prozent gemessen an der Wirtschaftsleistung. Die USA wiesen das Doppelte auf. "Also verstehe ich die Aufregung nicht, zumal sich die 500 Milliarden Euro für zusätzliche Investitionen auf einen Zeitraum von zwölf Jahren erstrecken", unterstrich Steinbrück. Der 78-Jährige war von 2005 bis 2009 unter Kanzler Angela Merkel (CDU) Bundesfinanzminister.