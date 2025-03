Schmierstoffhersteller Fuchs plant für 2025 mit Ergebnis- und Umsatzplus

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs will im laufenden Jahr Umsatz und Ergebnis steigern. Die Erlöse sollen 2025 auf 3,7 Milliarden Euro wachsen. Das ist so viel, wie von Analysten im Schnitt erwartet. 2024 verharrte der Umsatz der Gruppe im Jahresvergleich mit rund 3,5 Milliarden Euro auf dem Vorjahresniveau, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in Mannheim mitteilte. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern taxiert Fuchs für 2025 bei rund 460 Millionen Euro. Hier hatten Analysten mit mehr gerechnet.

Das operative Ergebnis legte im vergangenen Jahr um 5 Prozent auf 434 Millionen Euro zu. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 302 Millionen Euro, das waren 7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Während das Unternehmen bei den Ergebnissen die Erwartungen leicht verfehlte, traf es in etwa die Schätzung beim Umsatz. Die Dividende soll für Vorzugsaktionäre auf 1,17 Euro je Papier zulegen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,11 Euro gezahlt./mne/stk