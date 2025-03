RBC stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nestle von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Das neue Anlagevotum resultiere alleine daraus, dass der Kurs der Schweizer inzwischen in Schlagdistanz zum unveränderten Kursziel von 93 Franken gekommen sei, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Neubewertung./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2025 / 18:00 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 95,17EUR auf Lang & Schwarz (21. März 2025, 07:29 Uhr) gehandelt.