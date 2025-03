Fuchs SE überrascht mit starken Zahlen – jetzt steigt die Dividende!

Die Geschäftsentwicklung der einzelnen Regionen fiel gemischt aus. In der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA) ging der Umsatz leicht um 1 Prozent auf 2,029 Milliarden Euro zurück, während das EBIT dank der erfolgreichen Übernahmen von Lubcon und Strub AG um 7 Prozent auf 227 Millionen Euro anstieg. In der Region Asien-Pazifik stieg der Umsatz um 1 Prozent auf 986 Millionen Euro, wobei vor allem China, Australien und Indien Wachstumstreiber waren.

Allerdings belasteten Währungsverluste die Entwicklung. In Nord- und Südamerika sank der Umsatz um 1 Prozent auf 678 Millionen Euro, was hauptsächlich auf Währungseffekte zurückzuführen war. Dennoch konnte das EBIT aufgrund der starken Performance in den USA und Mexiko um 15 Prozent auf 91 Millionen Euro gesteigert werden.

Tipp aus der Redaktion Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ Diese und weitere Aktien handeln Sie über SMARTBROKER+ ab 0 Euro*. *ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

Dividendenerhöhung zum 23. Mal in Folge

Die Aktionäre können sich erneut über eine höhere Ausschüttung freuen. Die Dividende soll um 5 Prozent auf 1,17 Euro je Vorzugsaktie und 1,16 Euro je Stammaktie steigen. Damit bleibt Fuchs seiner langjährigen Politik treu, die Anteilseigner am Unternehmenserfolg teilhaben zu lassen.

Strategie "Fuchs2025" auf der Zielgeraden

Trotz geopolitischer Unsicherheiten zeigt sich Fuchs optimistisch und plant für 2025 ein weiteres Umsatzwachstum auf 3,7 Milliarden Euro und ein EBIT von rund 460 Millionen Euro.

Mit der Strategie "Fuchs2025" peilt das Unternehmen weiterhin nachhaltiges Wachstum an. Der Konzern setzt auf Marktchancen in zukunftsweisenden Industrien und investiert verstärkt in Digitalisierung. Der nächste Strategiezyklus, "Fuchs100", ist bereits in Vorbereitung und soll das Unternehmen bis zum 100-jährigen Jubiläum im Jahr 2031 weiter transformieren.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die FUCHS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 36,20EUR auf Tradegate (21. März 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.





Nvidia bringt’s nicht mehr! 3 Aktien für den nächsten KI-Trade Jetzt Report kostenlos herunterladen!