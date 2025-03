DAX außer Atem

Dennoch mahnen die aktuellen Kursmuster weiter zu erhöhter Vorsicht, an dem bisherigen Rekordhoch von 23.475 Punkten beißt sich das heimische Leitbarometer seit Tagen die Zähne aus und wurde am Donnerstag sichtlich zurückgeworfen. Unterhalb eines Niveaus von 22.700 Punkte müsste die Unterstützung der letzten Wochen um 22.320 Zählern als Support einspringen. Größeres Korrekturpotenzial auf 21.513 Punkte wird jedoch erst darunter erwartet, dann aber mit einem kleinen Zwischenstopp um den EMA 50 bei 22.099 Punkten. Auf der Oberseite gilt es weiterhin frische Rekorde zu markieren, damit die nächsten Ziele bei 23.921 und 24.167 Punkten aktiviert werden können. Vorläufig wird weiter an der Long-Variante festgehalten. Zweifelsfrei dürfte es am Freitag wegen dem großen Verfallstag von Optionen und Futures beim DAX sehr viel volatiler zugehen als in den letzten Tagen.

Aktuelle Lage