WTI testet Abwärtstrend

Vor allem die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump trübt die Konjunkturaussichten, neue Nachrichten über US-Zölle dürften die Ölpreise daher weiter volatil halten und das Marktumfeld entsprechend schwierig gestalten. Trotzdem haben es bullische Marktteilnehmer am Donnerstag geschafft, einen kleinen Punktsieg für sich einzufahren und die US-Rohölsorte WTI auf über 68,00 US-Dollar voranzutreiben. Der für ein kleineres Kaufsignal entscheidende Buy-Trigger verläuft allerdings erst bei 68,50 US-Dollar und sollte mindestens auf Tagesbasis überwunden werden, damit Kurspotenzial an 69,79 und an die nächsthöhere Barriere um 70,44 US-Dollar freigesetzt werden kann. Dies würde zudem auch dem im Bereich von 65,29 US-Dollar aufgebauten Doppelboden sichtlich helfen und zu einer Stabilisierung beitragen. Geht dagegen die markante Unterstützung der letzten Tage um 66,50 US-Dollar zu Bruch, wäre mit einem sofortigen Preisabschlag auf 65,25 US-Dollar zu rechnen, darunter könnten die Preise sogar auf 63,61 US-Dollar purzeln.

Trading-Strategie: