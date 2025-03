Salzgitter mit roten Zahlen - Niedrigere Dividende

Euro von 1,04 auf 1,08 USD. 4 Cent bzw. 4 % in einer Woche - das ist schon eine stärkere Bewegung. Möglicherweise ein Indiz auch für Kapitalverschiebungen raus aus dem USD rein in Euro zum De-Invest in US- und zum Invest in Euro-Aktien?Wenn es so sein sollte, dann dürfte der Hintergrund klar in der trumpschen Unsicherheit und dem enormen Investitionszyklus in Europa / Deutschland zu finden sein. Denn sehr hohe neue Schulden machen jetzt beide und das müsste beim Thema Zins dann kein Argument sein - noch sind die Zinsen in den USA (für Staatsanleihen) auch viel höher und die EZB könnte noch etwas senken.Und diese Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung sind Par excellence ein Treiber für Stahltitel - besonders auf dem gesehenen Ausverkaufsniveau und der erreichten Bewertung für reine Rüstungsaktien. Oder nur mal das KGV von 100 beim DAX-Highflyer SAP.Fazit: Am besten gar nicht mehr auf den Kurs schauen. Sonst verkauft man noch voreilig.