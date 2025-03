"Definitiv Hitlergruß": Elon Musks Trans-Tochter rechnet mit ihrem Vater ab

Vivian Jenna Wilson, die älteste Tochter von Tesla-Chef Elon Musk, sorgt mit scharfer Kritik an ihrem Vater für Aufsehen. In einem vielbeachteten Interview mit der Teen Vogue warf die 20-Jährige dem Tech-Milliardär vor, bei zwei Auftritten im Januar "definitiv den Hitlergruß" gezeigt zu haben. Außerdem bezeichnete sie Musks Rolle in der US-Politik als "cartoonhaft böse".

Wilson, die heute in Tokio studiert, machte ihre Entfremdung von Musk bereits im vergangenen Jahr öffentlich. Damals ließ sie ihren Nachnamen offiziell ändern und erklärte, sie wolle in keiner Weise mehr mit ihrem Vater in Verbindung gebracht werden. In einem früheren Interview mit NBC News warf sie ihm emotionale Kälte und mangelnde Präsenz in ihrer Kindheit vor – vor allem, weil sie trotz eines männlichen biologischen Geschlechts schon früh weibliche Züge gezeigt habe.

"Er war kalt. Er wird sehr schnell wütend. Er ist gleichgültig und selbstverliebt", sagte sie. Besonders belastend war für Wilson, dass sie als Minderjährige seine Zustimmung brauchte, um eine geschlechtsangleichende Behandlung zu beginnen – obwohl sie monatelang keinen Kontakt hatten. Die Situation vor ihrem Coming-out sei "unerträglich" gewesen. "Ich wollte einfach nur sterben."

Elon Musk hingegen behauptete, er sei "hereingelegt" worden, um entsprechende Papiere zu unterschreiben. In einem Podcast sagte er, er habe dadurch "seinen Sohn verloren" und wolle seither "den Virus des woken Denkens zerstören."

Heute fühlt sich Wilson verpflichtet, für die Rechte junger Trans-Menschen einzutreten – auch angesichts zunehmender Angriffe von rechts. Die Politik der Trump-Administration, etwa das Verbot von Trans im Militär, macht ihr Sorgen: "Als Trans-Frau habe ich Angst, den Zugang zu medizinischer Versorgung zu verlieren."

Unterstützung findet sie vor allem bei ihrer Mutter Justine Musk. Zum Rest der Familie hat sie kaum Kontakt. "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Geschwister ich habe, wenn man die Halbgeschwister mitzählt", sagt sie. Ihr Fazit: In ihrem Kopf sei kein Platz für Angst – "nur für Drag Queens".

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion