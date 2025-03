Matador: Fondserträge um 124 Prozent gesteigert

Die Private-Equity-Secondary-Investments von Matador haben sich laut SMC-Research von einer kleinen Schwächephase in 2023 schnell erholt, so dass die Erträge aus den Fondsengagements im letzten Jahr um 124 Prozent auf 5,6 Mio. CHF gestiegen seien. Zusammen mit hohen Währungsgewinnen (nach deutlichen Verlusten im Vorjahr) habe das zu einer Verbesserung des Jahresergebnisses von -2,9 auf 6,3 Mio. CHF geführt.

Für die laufende Periode erwarte Matador weitere Bewertungsgewinne bei den Investments. Gestützt werde das durch die Entwicklung im Secondary-Markt, der nach einem zyklischen Renditetief deutliche Anzeichen einer Belebung zeige. Einen wichtigen Risikofaktor stelle dabei allerdings eine mögliche Ausweitung der Kapitalmarktturbulenzen in den USA dar.

Anspruchsvoll sei weiterhin das Finanzierungsumfeld für Small Caps, so dass größere Aktienplatzierungen schwierig seien. Das Bestandsportfolio von Matador sei allerdings inzwischen so gereift, dass es nach Aussage des Managements laufend Zahlungsmittelüberschüsse erziele, dass also die Ausschüttungen die Cash-Calls der jüngeren Positionen übertreffen. Damit könne das Unternehmen geduldig agieren und Cash aufbauen.

Insgesamt sehen die Analysten mit den Zahlen ihrer Annahme, dass Matador zyklusübergreifend eine Rendite von 13 Prozent erzielen könne, gestärkt. Zugleich haben sie den von ihnen unterstellten Pfad für den Ausbau des Portfolios wegen des Finanzierungsbedarfs, der dafür erforderlich wäre und der aktuell nicht leicht zu decken sei, abgeschwächt. In Summe haben sich die Anpassungen weitgehend neutralisiert, so dass sich das Kursziel der Analysten weiterhin auf 4,80 CHF belaufe. Auf Basis eines Wertsteigerungspotenzials von 12 Prozent laute ihr Urteil weiterhin „Buy“.

