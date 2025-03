Steigender Profit durch Anwachsen der IT-Ausgaben!

Unternehmen im deutschsprachigen Raum setzen ihre digitale Transformation gemäß einer Studie kontinuierlich fort. Im laufenden Jahr beabsichtigten 40 Prozent der befragten Unternehmen, ihre Investitionen in die Informationstechnologie zu erhöhen. Fast die Hälfte der befragten Unternehmen beabsichtigte, ihre Investitionen in Produkte des SAP-Konzerns zu erhöhen. Der Anteil großer Unternehmen ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die Vermutung liegt nahe, dass dies einer der Hauptgründe für den signifikanten Anstieg der Investitionen in die SAP-Cloudangebote ist. 68 Prozent der Befragten bekundeten ihre Bereitschaft, finanzielle Mittel dafür aufzubringen. Es handelt sich um beinahe eine Vervierfachung im Vergleich zum Vorjahr.

Die Aktie von SAP hat einen Lauf. Im übergeordneten Bild hat der Aktienkurs von SAP am 23. September 2022 ein partielles Tief bei 79,58 Euro markiert. Ab diesem Zeitpunkt folgte der Kurs mehr oder weniger einem Aufwärtstrend, der aktuell immer noch intakt ist und einem Kurszuwachs von rund 213 Prozent entspricht. Dabei sorgten besser als erwartete Quartalszahlen am 22. Juli 2024 für ein Ende der Seitwärtskonsolidierung nach dem partiellen Hoch vom 27. März. Anfang Oktober 2024 hat der Kurs den Widerstand bei 197,46 Euro geknackt und in weiterer Folge ein neues Allzeithoch bei 283,50 Euro markiert. Nach einer vierwöchigen Konsolidierung ab dem 19. Februar 2025 hat sich der Kursverlauf wieder stabilisiert. Aktuell nehmen die Bullen Anlauf, um den Widerstand bei 248,60 Euro erneut zu testen und den Kurs in Richtung Allzeithoch zu pushen. Bei der Betrachtung der fundamentalen Kennzahlen fällt ein kleiner Abschwung des Bilanzgewinns pro Aktie im Geschäftsjahr 2024 auf. Im Zeitraum 2025 bis 2027 ist ein Anstieg um 45 Prozent Konsens, der das entsprechende erwartete KGV 2027 auf aktuell 29,60 senken sollte. Im historischen Vergleich bewegt sich dieser Wert in der Mitte der Ausprägungen.

SAP SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikobereite Anleger, die von einer steigenden SAP-Aktie bis auf 283,50 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JT84UJ) überproportional mit einem Omega von 4,59 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 27 % und dem Ziel bei 283,50 Euro (5,12 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 21.04.2025 eine Rendite von rund 67 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 227,02 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 41 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,61 zu 1, wenn bei 227,02 Euro (1,80 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JT84UJ Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 3,15 – 3,17 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 250,00 Euro Basiswert: SAP SE akt. Kurs Basiswert: 250,65 Euro Laufzeit: 19.06.2026 Kursziel: 5,12 Euro Omega: 4,59 Kurschance: + 67 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.