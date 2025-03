FREQUENTIS C4i und Lockheed Martin Australia schließen Partnerschaft für sichere Kommunikation für AIR6500

Frequentis C4i ist seit 2024 mit der Lieferung von hochmodernen Multi-Domain-Kommunikations­systemen für das AIR6500 Joint Air Battle Management System der Australian Defence Force (ADF) beauftragt. Die Partnerschaft von C4i mit Lockheed Martin Australia stellt einen wichtigen Meilenstein in der kontinuierlichen Zusammenarbeit der Unternehmen dar. Im Rahmen des Vertrags entwickelt C4i souveräne Sprachkommunikationssysteme mit einem eingebauten intuitiven Human-Machine-Interface, die in die Joint Air Battle Management C2-Netzwerke eingebunden werden.

Das AIR6500-Programm ist ein Schlüsselelement der nationalen Sicherheitsstrategie der ADF und verbessert die Leistungsfähigkeiten in der Luft, an Land, zur See, im Cyberspace und im Weltraum. Die innovative Technologie von Frequentis C4i wird als Rückgrat dieser Bemühungen dienen, indem es sichere Echtzeitkommunikation ermöglicht, die für gemeinsame Einsätze von Streitkräften entscheidend ist.

"Durch die Integration unserer modernen Hardware- und Software-Lösungen verbessern wir die Fähigkeit des Militärs, sicher und effektiv über alle Bereiche hinweg zu kommunizieren. Diese Kompetenz ist unerlässlich, um rasch auf Bedrohungen zu reagieren, vor allem in herausfordernden Umgebungen", sagt Darren Gardner, Geschäftsführer von Frequentis C4i. "Lockheed Martin stellt Australiens Air-Battle-Management-Technologie der nächsten Generation aktiv auf der Weltbühne vor und positioniert die C4i-Technologie als Schlüsselelement in internationalen Verteidigungsinitiativen. Als KMU in Australien sind wir stolz, zu einem großen australischen Verteidigungsprogramm beizutragen, wodurch jedes Jahr weitere hochqualifizierte Ingenieur:innen zu unserem Team dazukommen."

Zusätzlich zur Stärkung der australischen Verteidigung wird diese Zusammenarbeit neue Exportchancen für C4i eröffnen, um sich an globalen Verteidigungsprojekten beteiligen zu können. Lockheed Martin Australia greift für die Lieferung von AIR6500 auf die Besten in Australiens Industrie zurück. AIR6500 hat das Potenzial, den weltweiten Markt für integrierte Luft- und Raketenabwehr zu erschließen, dessen Wert auf 83 Milliarden AUD (rund EUR 48 Milliarden) geschätzt wird.