Microns fette Überraschung: Umsatzsprung von über einem Drittel!

CEO Sanjay Mehrotra betonte das starke Wachstum im Bereich der Rechenzentren, dessen Umsatz sich verdreifachte. Für das dritte Quartal erwartet Micron einen Umsatz von etwa 8,8 Milliarden US-Dollar, was die Analystenschätzungen ebenfalls übertrifft. Im Anschluss dieser Meldung stieg die Aktie im erweiterten Handel um bis zu 6 Prozent, bevor sie am Freitag ins Minus drehte.

Microns Gewinnüberraschung verstärke die jüngsten Hoffnungen auf eine Erholung der Nachfrage und einen Aufwärtstrend bei Halbleiteraktien, kommentierte Lee Kyoung-min, ein Analyst bei Daishin Securities.

Tipp aus der Redaktion: Nvidia bringt's nicht mehr! In unserem neuen KI-Spezialreport stellen wir Ihnen drei Aktien vor, die vom aktuellen KI-Wettrüsten profitieren und zum neuen Börsenstar emporsteigen könnten. Jetzt kostenlos anfordern!

Die gestiegenen Umsätze werden durch den wachsenden Bedarf an Speicherlösungen für KI-Anwendungen getrieben. Insbesondere der Umsatz mit High-Bandwidth-Memory-Chips (HBM), die in KI-Rechenzentren verwendet werden, hat die Marke von 1 Milliarde US-Dollar im Quartal überschritten, ein Anstieg von 50 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Diese Chips sind für ihre hohe Kapazität und Geschwindigkeit bekannt und erleben eine starke Nachfrage, die Microns Position auf dem Markt stärkt.

Trotz des starken Wachstums bleiben Herausforderungen bestehen. Micron hat alle HBM-Chips für das Kalenderjahr 2025 verkauft und führt bereits Gespräche für 2026. Mehrotra sieht weiterhin großes Potenzial für Wachstum in diesem Sektor, besonders in Anbetracht der anhaltenden Investitionen in KI. Micron plant, seinen Umsatz in diesem Bereich im Geschäftsjahr 2025 signifikant zu steigern.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,24 % und einem Kurs von 93,95EUR auf Tradegate (21. März 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.