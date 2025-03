Douglas - Aktie im Rampenlicht - 21.03.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Douglas mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -31,96 % hinnehmen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,00 % geändert.

Am deutschen Aktienmarkt bahnen sich am Freitag zum großen Verfall an den Terminbörsen weitere Kursverluste an. Der X-Dax als Indikator für den Leitindex Dax signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn einen 0,15 Prozent tieferen Start bei 22.965 …

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Die Parfümeriekette habe ihren Geschäftsjahresausblick gekürzt und außerdem würden die mittelfristigen Ziele überprüft, schrieb Analyst …