Schmierstoffhersteller Fuchs rechnet 2025 mit Zuwächsen - Kursrutsch

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Schmierstoffhersteller Fuchs will im laufenden Jahr Umsatz und Ergebnis steigern. Der Erlös soll auf 3,7 Milliarden Euro wachsen, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in Mannheim mitteilte. 2024 verharrte der Umsatz der Gruppe im Jahresvergleich mit rund 3,5 Milliarden Euro auf dem Vorjahresniveau. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) taxiert Fuchs für 2025 bei rund 460 Millionen Euro und damit knapp sechs Prozent über dem Vorjahrwert. Hier hatten Analysten etwas mehr auf ihren Zetteln. Die Fuchs-Aktie gab im frühen Handel um 7,5 Prozent auf 45,64 Euro nach.

Geopolitisch sei die Lage unvermindert mit Unsicherheiten behaftet, sagte Unternehmenschef Stefan Fuchs laut Mitteilung. Mit mehreren Kriegen und zunehmenden nationalistischen Entwicklungen sei das Gefüge in der globalen Wirtschaft aus den Fugen geraten. Besonders in Deutschland, aber auch in anderen Ländern Europas habe sich die Konjunktur stark eingetrübt. Es sei schwer zu beurteilen, wie sich dies auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung sowie die Rohstoff- und Verkaufspreise auswirken werde.