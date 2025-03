Munich Re übernimmt US-Insurtech Next Insurance

Der deutsche Rückversicherungsriese Munich Re wagt den Sprung ins ganz große Geschäft: Für satte 2,6 Milliarden US-Dollar übernimmt die Konzerntochter Ergo das US-Insurtech Next Insurance. Das Unternehmen mit Sitz im kalifornischen Palo Alto soll im dritten Quartal vollständig in die Ergo-Gruppe integriert werden, wie Munich Re am Donnerstag bekanntgab.

Für den Vorstandsvorsitzenden Joachim Wenning ist dieser Schritt ein weiterer Meilenstein seiner Strategie, die Münchener Rück schlanker und profitabler zu machen. Insbesondere die Ergo – lange Zeit das Sorgenkind der Gruppe – wurde in den vergangenen Jahren neu ausgerichtet. Die Integration von Next Insurance soll nun zusätzlichen Schwung bringen und den Zugang zu einem enormen Kundenpotenzial eröffnen.

Next Insurance wurde 2016 gegründet und bietet digitale Sach- und Haftpflichtversicherungen für kleine Unternehmen an. Munich Re hat das Potenzial früh erkannt und sich bereits 2017 an dem Start-up beteiligt – später wurde der Anteil auf 29 Prozent aufgestockt. Zu den Investoren gehören auch Schwergewichte wie Googles Investmentarm Capital G und Allianz X.



Mit der vollständigen Übernahme setzt die Münchener Rück ein klares Zeichen: Der Konzern will nicht nur als Rückversicherer, sondern auch im Erstversicherungsgeschäft global mitspielen. Die US-Expansion über ein junges, technologiebasiertes Versicherungsmodell könnte sich dabei als echter Gamechanger erweisen.

Die Aktie der Munich RE notiert am Freitagvormittag an der Frankfurter Börse leicht im Minus. Ein Anteilsschein kostet 571,20 Euro (Stand: 09:44 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 570,6EUR auf Tradegate (21. März 2025, 11:00 Uhr) gehandelt.





