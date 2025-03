Londoner Feuerwehr Brand in Umspannwerk unter Kontrolle Die Londoner Feuerwehr hat den Brand in einem Umspannwerk eingedämmt, der für einen Stromausfall am Flughafen Heathrow sorgt. "Das Feuer in #Hayes ist nun unter Kontrolle, aber wir bleiben den Tag über noch vor Ort", teilte die Feuerwehr auf der …