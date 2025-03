Erzeugerpreise für Dienstleistungen im Jahr 2024 um 2,4 % gegenüber 2023 gestiegen

WIESBADEN (ots) - Die Erzeugerpreise für Dienstleistungen in Deutschland sind im

Jahresdurchschnitt 2024 um 2,4 % gegenüber dem Jahr 2023 gestiegen. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stiegen die Erzeugerpreise

für Dienstleistungen im 4. Quartal 2024 gegenüber dem 4. Quartal 2023 um 3,3 %.

Gegenüber dem 3. Quartal 2024 gab es eine leichte Erhöhung um 0,1 %.



Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei: +3,8 % zum Vorjahr





Im Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei stiegen die Preise mit +3,8 %gegenüber 2023 relativ stark, nachdem sie im Vorjahr gesunken waren (2023 zu2022: -5,8 %). Maßgeblich verantwortlich dafür war die Güterbeförderung in derSee- und Küstenschifffahrt mit einem Anstieg von +8,6 % (2023 zu 2022: -39,4 %).Stand das Jahr 2023 noch im Zeichen einer Normalisierung der Preise nach denaußergewöhnlichen Anstiegen in den Vorjahren (2022 zu 2021: +20,4 %; 2021 zu2020: +81,2 %) infolge der coronabedingten Verwerfungen der Lieferketten, soführten 2024 vor allem die anhaltenden Angriffe der Huthi-Miliz aus dem Jemenauf die Schifffahrt im Roten Meer zu insgesamt steigenden Preisen. DieReedereien waren aus Sicherheitsgründen gezwungen, für ihre Transporte zwischenAsien und Europa auf den Weg um Afrika herum auszuweichen, was zu längerenStrecken und mehr Kraftstoffverbrauch und entsprechend zu höheren Frachtpreisenauf diesen Strecken führte. Dies wirkte sich auch mittelbar auf dieSpeditionsleistungen aus: Die Preise für Seespeditionsleistungen stiegen um 18,0% gegenüber 2023. Insgesamt wurden Speditionsleistungen um 5,7 % teurer (2023 zu2022: -10,7 %).Ebenfalls stark stiegen die Preise im Straßengüterverkehr mit +6,0 % gegenüber2023 (2023 zu 2022: +5,2 %). Neben der Erhöhung der Lkw-Maut zu Jahresbeginnwaren gestiegene Lohn- und Personalkosten dafür verantwortlich.Wirtschaftsabschnitt Information und Kommunikation: +1,4 % zum VorjahrIm Wirtschaftsabschnitt Information und Kommunikation gab es mit +1,4 % einenleichten Preisanstieg gegenüber 2023. Am stärksten stiegen die Preise gegenüber2023 in den Bereichen IT-Beratung und Support mit +2,6 % sowie fürSoftwareentwicklung und Programmierung mit +2,3 %. Auch Datenverarbeitung,Hosting und damit verbundene Dienstleistungen verteuerten sich gegenüber 2023mit +2,2 %. Preissteigerungen erfolgten in diesem Abschnitt zumeist in Reaktionauf höhere Kosten für die Unternehmen, zum Beispiel für Personal, Energie oderMaterial. Analog zur im Vergleich zum Vorjahr weniger stark gestiegenen