Trump: Die tickende Zeitbombe für Wirtschaft und Aktien!

Donald Trump ist die tickende Zeitbombe sowohl für die Wirtschaft als auch für Aktien! Denn wenn Trump mit dem Handelskrieg weiter macht und am 02.April mit Einführung der reziproken Zölle gegen faktisch die ganze Welt den "Liberation Day" für die USA feiern will, wird das der Anfang eine harten Abschwungs der Wirtschaft nicht nur in den USA sein. Die US-Aktienmärkte haben einen Teil davon bereits eingepreist - besonders die großen Tech-Aktien sind derzeit schwach, weil sie den höchsten Anteil ihres Umsatzes ausserhalb der USA haben und daher vom Handelskrieg besonders betroffen sind. All das ist ein Unfall in Zeitlupe - ist Trump auf diesem Weg noch zu stoppen? Heute großer Verfall an den Märkten - und in Deutschland wird heute der Bundesrat die Schulden-Bazooka durchwinken..

Hinweise aus Video:

1. Tesla: Elon Musk mit Verzweiflungstat nach dem Aktien-Crash

2. Stahlindustrie vor Desaster? Experten-Ratschläge verwundern!

