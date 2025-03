Vonovia-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen bei Kurserholung auf 29 Euro

Nachdem es mit der Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1) bereits seit ihrem 12-Monatshoch vom 2.10.24 bei 33,93 Euro tendenziell nach unten gegangen war, beschleunigte sich der Abschwung der Aktie im Gleichklang mit anderen Immobilienwerte, die unter steigenden Zinsen leiden könnten, zusätzlich. Bei der Erstellung dieses Beitrages wurde die Vonovia-Aktie bei 25,60 Euro gehandelt.

Nach der Veröffentlichung der Zahlen bekräftigten die Experten von Goldman Sachs wegen des guten Cashflows und der anhaltend starken Verkaufsaktivitäten des Unternehmend mit einem Kursziel von 45,80 Euro ihre Kaufempfehlung für die Vonovia-Aktie. Kann sich die Vonovia-Aktie in naher Zukunft zumindest wieder auf ihr altes Hoch bei 29 Euro erholen, wo sie zuletzt am 4.3.25 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.