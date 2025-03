Wie automatisierte Prozesse den Umsatz steigern (FOTO)

Bielefeld (ots) - Künstliche Intelligenz hat bereits zahlreiche

Geschäftsbereiche verändert - und auch der Vertrieb bildet dabei keine Ausnahme.

Unternehmen stehen folglich zunehmend unter Druck, diese Technologie zu nutzen,

um wettbewerbsfähig zu bleiben und ihre Verkaufsprozesse zu optimieren. Denn

künstliche Intelligenz bietet großes Potenzial für alle Vertriebsteams. Die

Frage ist jedoch: Welche KI-Tools sind wirklich hilfreich, um Umsätze zu

steigern und Kunden gezielt zu überzeugen?



Eines ist in jedem Fall klar: KI im Verkauf geht weit über die reine

Automatisierung hinaus. Es geht darum, Kundenbedürfnisse - wie zügige

Rückmeldungen und eine intensive Unterstützung - zu verstehen und darauf zu

reagieren. Simpli.bot hat genau dafür eine Lösung entwickelt: Nie wieder

unbearbeitete Leads, lange Wartezeiten für Interessenten und ineffiziente

Nachverfolgung - mit Eva von Simpli.bot gehört all das der Vergangenheit an.







blitzschnell, effizient und fehlerfrei. So können Unternehmen mehr Leads und

Anfragen bearbeiten, höhere Abschlussquoten erzielen und ihren Vertrieb enorm

optimieren. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier.



1. KI-gestützte Chatbots: 24/7 Kundensupport und Leadqualifizierung



Viele Unternehmen verlieren wertvolle Leads, weil Interessenten keine schnelle

Antwort auf ihre Anfragen erhalten. Studien zeigen, dass Kunden immer häufiger

Messaging-Dienste wie WhatsApp oder den Facebook-Messenger für die

Kontaktaufnahme nutzen. Hier setzen KI-gestützte Chatbots an: Sie ermöglichen

eine sofortige, personalisierte Kommunikation und leiten qualifizierte Anfragen

gezielt weiter.



Wie Eva von Simpli diesen Prozess optimiert: Eva übernimmt die erste

Kundeninteraktion und beantwortet Anfragen rund um die Uhr. Sie filtert

automatisch die qualifizierten Leads heraus und leitet sie an das Vertriebsteam

weiter - ohne Wartezeiten oder manuelle Prozesse.



Praxisbeispiel: Unternehmen mit Chatbots auf ihrer Webseite erhöhen die

Conversion-Rate von Besuchern zu Leads um bis zu 30 Prozent!



2. KI-gestützte Qualifizierung: Die richtigen Leads zur richtigen Zeit



Viele Vertriebsteams verbringen zu viel Zeit mit unqualifizierten Anfragen,

während heiße Interessenten auf eine Antwort warten. Hier sorgt KI für eine

automatisierte Vorqualifizierung und stellt sicher, dass deine Leads optimal

qualifiziert werden, damit die Mitarbeiter ihre wertvolle Zeit nicht mit

sinnlosen unqualifizierten Terminen verschwenden.



Denn Fakt ist: Unternehmen, die KI zur Lead-Qualifizierung einsetzen, steigern





