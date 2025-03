Niutechs Reifenrecycling-Projekt erhält internationale ISCC EU/PLUS Doppelzertifizierung

JINAN, China, 21 März 2025 /PRNewswire/ -- Die International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) ist eines der renommiertesten, wertvollsten und einflussreichsten grünen Zertifikate im Bereich Nachhaltigkeit. Es ist der erste Standard, der der EU-Richtlinie für erneuerbare Energien (RED) entspricht, und wurde von allen EU-Mitgliedstaaten anerkannt und von mehr als 4.800 Unternehmen in über 100 Ländern übernommen. Das ISCC EU ist die obligatorische Zertifizierung für Bioenergie und die entsprechenden Rohstoffe, um auf den EU-Markt zu gelangen, und das ISCC PLUS stellt sicher, dass die zertifizierten Produkte nicht nur die strengen Nachhaltigkeitsstandards erfüllen, sondern auch kontinuierlich getestet und auf der Grundlage der Risikoindikatoren angepasst werden können, um eine rundum hohe Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten und ein umweltfreundliches Management des gesamten Lebenszyklus zu realisieren.

Vor Kurzem hat das Reifenrecyclingprojekt von Niutech, das eine intelligente kontinuierliche Produktionslinie der nächsten Generation einsetzt, sowohl die ISCC EU- als auch die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Dieser Meilenstein bestätigt, dass die Qualität der Pyrolyseprodukte aus der Produktionslinie von Niutech die strengen Anforderungen für den Eintritt in den globalen Markt für hochwertige grüne erneuerbare Energien erfüllt. Vor dem Hintergrund der beschleunigten Umsetzung des EU-Mechanismus für CO2-Grenzausgleichsabgaben (CBAM) haben sich die fortschrittliche kontinuierliche Pyrolysetechnologie, die Ausrüstung und die integrierten Betriebslösungen von Niutech als bevorzugte Wahl herausgestellt. Diese Leistung ist ein erfolgreiches Beispiel für Unternehmen der Kreislaufwirtschaft, die ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit verbessern, Märkte mit hoher Wertschöpfung ausbauen und einen globalen grünen Handel und Emissionshandel erreichen wollen.

Als Chinas Vorreiter in Sachen Normsetzung und Technologie in der Pyrolyse hält sich Niutech an eine „hochwertige, intelligente und umweltfreundliche Entwicklungsstrategie". Das Unternehmen hat aktiv die Formulierung mehrerer nationaler und branchenweiter Standards geleitet, fundierte Einblicke in globale Industriepolitik bewiesen und seine Vorteile als börsennotiertes Unternehmen genutzt, um auf internationalen Märkten im High-End-Bereich zu konkurrieren. Mit umfassender praktischer Erfahrung weltweit unterstützt Niutech Kunden beim Bau intelligenter Pyrolyseanlagen im Millionen-Tonnen-Maßstab.

Diese ISCC-Doppelzertifizierung ist ein weiterer Erfolg für die vollständige Technologie und Ausrüstung für die industrielle kontinuierliche Niedertemperatur-Pyrolyse-Technologie und Ausrüstung für das Reifenrecycling von Niutech, die mit dem National Science and Technology Progress Award ausgezeichnet wurde, und bedeutet auch die internationale Anerkennung der Kerntechnologie und -systeme des Unternehmens durch eine weltweit anerkannte Nachhaltigkeitsorganisation. Niutech wird auch in Zukunft seine Anstrengungen im Bereich Recycling fortsetzen und einen Beitrag zur globalen Kreislaufwirtschaft und nachhaltigen Entwicklung leisten.

Website: www.niutechenergy.com/

E-Mail: sales@niutech.com

Youtube: www.youtube.com/@niutechpyrolysis

Facebook: https://www.facebook.com/pyrolysistooil

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2646205/Niutech_s_Tire_Recycling_Project_Achieves_International_ISCC_EU_PLUS_Dual.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/niutechs-reifenrecycling-projekt-erhalt-internationale-iscc-euplus-doppelzertifizierung-302407874.html