Immobilienmarkt im Wandel - das sind die Trends und Geheimtipps für 2025 (FOTO)

Lengede (ots) - Die Immobilienwirtschaft ist seit längerer Zeit von

Veränderungen und Unsicherheiten geprägt. Zinsen steigen an, die Nachfrage

schwankt und auch neu verabschiedete Bauvorschriften beeinflussen die Märkte.

Wer eine Immobilie kaufen möchte und hierfür nach dem optimalen Standort sucht,

sollte daher gut abwägen und sich intensiv mit den unterschiedlichen Lagen

beschäftigen. Nur so lässt sich klug abschätzen, in welcher Region Wachstum

möglich ist und wo das Investment eher mit Risiken verbunden ist.



Es ist nach wie vor möglich, Immobilien mit hohem Renditepotenzial ausfindig zu

machen. Zu den größten Einflussgrößen gehören hierbei vor allem die

wirtschaftliche Entwicklung sowie politische Faktoren. In diesem Beitrag

erfahren Sie, welche Städte und Regionen 2025 als Geheimtipps gelten.





Die Lage der Immobilie klug wählenIn großen Metropolen und A-Standorten wie Hamburg, München oder Frankfurt wächstdie Nachfrage nach Wohnraum seit Jahren kontinuierlich. Diese Entwicklung hat zueinem drastischen Anstieg der Immobilienpreise geführt, sodass es für immer mehrMenschen finanziell unmöglich wird, dort Wohneigentum zu erwerben. Dadurch gerätder Markt zunehmend ins Stocken. Hohe Preise bedeuten zudem, dass wenigerMenschen in der Lage sind, sich Eigentum zu leisten, was die Kaufkraft und dasNachfragewachstum in diesen Metropolen zunehmend hemmt.Deutlich attraktiver sind hingegen Immobilien in B- und C-Lagen. Es handelt sichhierbei um Städte mit mindestens 200.000 Einwohnern, die sowohl eine hoheNachfrage nach Wohnraum als auch eine stabile wirtschaftliche Entwicklungaufweisen. Ein gutes Beispiel sind Leipzig und Halle oder auch Magdeburg. DieseStädte haben in den letzten Jahren bewiesen, dass sie wirtschaftlich wachsen undsteigende Bevölkerungszahlen aufweisen. Diese Entwicklung wird durch den Zuzugvon Arbeitnehmern und jungen Familien verstärkt, die sich die hohenLebenshaltungskosten in A-Städten nicht mehr leisten können. Ein hoher Anteil anStudierenden und Fachkräften sorgt zudem für eine kontinuierlicheWohnraumnachfrage.So entsteht ein ausgewogenes Verhältnis von Mietrenditen und Kaufpreisen. Geradefür Investoren gelten B- und C-Lagen daher als vielversprechende Standorte mitlangfristigem Potenzial, denn in diesen Lagen können sie Objekte zuerschwinglicheren Preisen erwerben, während die Mietnachfrage stabil bleibt odersogar steigt.Knapper Wohnraum, politische Entwicklungen und ihr Einfluss auf die PreiseObjekte in B- und C-Lagen sind auch deshalb aktuell empfehlenswert, da dieSituation auf dem Wohnungsmarkt angespannt ist. Strenge Bauvorschriften,langsame Genehmigungsverfahren und hohe Baukosten haben dazu geführt, dass in