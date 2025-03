Wie Finanzberater und Steuerberater gemeinsam das Beste für Spitzenverdiener herausholen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Passau (ots) - Wer viel Geld verdient, unterliegt hohen Steuersätzen - doch derGesetzgeber räumt diverse Möglichkeiten für signifikante Einsparungen ein. Daserfordert eine ganzheitliche Strategie von Steuerberatern und Finanzberatern.Allerdings fällt in der Praxis immer wieder auf, dass diese Berufsgruppen nichtso eng zusammenarbeiten, wie es im besten Interesse der Mandanten wäre. Oftbestehen auf beiden Seiten Vorbehalte gegenüber der jeweiligen Herangehensweisedes anderen. Dabei wäre eine Kooperation wichtig, um das Hauptziel zu erreichen:Seriös Steuern minimieren und daraus Vermögen aufbauen. Als Finanzberater fürsteueroptimierte Finanzanlagen hat Korbinian Faltner es sich zur Aufgabegemacht, Menschen genau dabei zu unterstützen. Warum seine Dienstleistung dieklassische Steuerberatung gut ergänzt, welche Potentiale Spitzenverdiener habenund wie die Zusammenarbeit mit seinem Finanzberatungsunternehmen abläuft, verrätKorbinian Faltner in diesem Beitrag.Nicht nur Unternehmer, sondern auch viele Privatpersonen setzen auf dieZusammenarbeit mit einem Steuerberater. Er behält den Überblick, kümmert sich umalle Formalitäten und kennt wertvolle Tipps und Tricks, um das Maximum aus derEinkommenssteuererklärung herauszuholen. Doch bei allem, was darüber hinausgeht,stoßen klassische Steuerberater schnell an ihre Grenzen. Daher empfiehlt es sichvor allem für Menschen mit überdurchschnittlich hohem Einkommen, auf diezusätzliche Unterstützung eines Finanzberaters zu setzen. Denn ergänzend zu derlaufenden Steuerberatung kann der Experte steueroptimierte Anlagestrategienentwickeln und bei ihrer Umsetzung unterstützen - und damit innerhalb desgesetzlichen Rahmens das steuerliche Optimum aus dem Spitzensteuersatzherausholen. "Viele einkommensstarke Menschen merken, dass ihre Steuerlast enormist - doch ihr Steuerberater stößt an Grenzen. Der Grund ist, dass vieleSteuerberater zwar durch ihre Ausbildung zahlreiche theoretische Quellen imEinkommensteuergesetz kennen und somit wissen, wie der Mandant grundsätzlichsinnvoll und gut Steuern sparen könnte. Allerdings sind dafür konkreteInvestitionen oder Strategien notwendig, die viele Steuerberater selbst nichtanbieten oder vermitteln dürfen", sagt Korbinian Faltner, Gründer undGeschäftsführer der Faltner Finanzberatung."Doch es gibt auch eine gute Nachricht", fährt der Experte für steueroptimierteFinanzanlagen fort, "wer in der Pflicht ist, Steuern zu zahlen, dem bietet dasGesetz auch gleichzeitig viele Möglichkeiten, um Steuern zu sparen - und diegilt es zu nutzen." Mit seinem Finanzberatungsunternehmen mit Sitz in Passau hatKorbinian Faltner sich auf die digitale Finanzberatung mit Schwerpunkt auf