FAIRFAMILY hat Benefits für den Mittelstand komplett neu gedacht - inklusive staatlicher Förderung (FOTO)

Hamburg (ots) - Zufriedene Mitarbeiter bedeuten weniger Krankentage und einesteigende Produktivität - was nach einer simplen Rechnung klingt, wird imunternehmerischen Alltag viel zu selten bedacht. Um mittelständische Unternehmenzu nachhaltig gesunden Arbeitgebern zu machen, bieten Randolph Moreno Sommer undFelix Anrich eine Beratung im Bereich Personal und Führung an, die aufStabilität, Gewinn und Wachstum ausgerichtet ist. Warum Mitarbeiterbenefitsdabei ein wichtiger Baustein sind und wie sie sich staatlich fördern lassen,erfahren Sie hier.Wenn die Stimmung im Unternehmen kippt, Konflikte zunehmen und Veränderungennicht mehr als Chance, sondern als Belastung wahrgenommen werden, hat dasgravierende Folgen: Die Krankenquote steigt, die Fluktuation nimmt zu, und dieProduktivität sinkt. Viele Unternehmen erkennen in solchen Situationen zwar dasProblem, doch die eigentlichen Ursachen bleiben oft unklar - und ohne sie zuverstehen, lässt es sich kaum beheben. Woran liegt es also? Letztlich liegt dasProblem in einer unzureichenden Unternehmenskultur. Es fehlt an klarer Führung,die Strukturen schafft und auch in schwierigen Momenten kompetent handelt. Zudemfühlen sich die Mitarbeiter nicht emotional an das Unternehmen gebunden, wodurchihre Motivation schwindet. Wer sich nicht mit den Zielen identifiziert, setztsich auch nicht mit voller Kraft für sie ein. Die Konsequenz ist eine sinkendeProduktivität, die eine Abwärtsspirale in Gang setzt: Hochmotivierte Fachkräfteschrecken vor einer Bewerbung zurück, während bestehende Lücken immer schwererzu schließen sind. "Das führt nicht nur zu einer schwachen Produktivität,sondern auch in eine Abwärtsspirale, weil leistungsbereite Mitarbeiter von einerBewerbung absehen und sich die entstehenden Lücken immer schwerer schließenlassen", sagt Randolph Moreno Sommer, Gründer und Geschäftsführer vonFAIRFAMILY."Unternehmen müssen sich ganz bewusst um eine hohe Führungsqualität bemühen undgleichzeitig Gehaltsbestandteile einführen, die den Mitarbeitern signalisieren,dass ihre Leistung wirklich anerkannt wird", fügt sein Geschäftspartner FelixAnrich hinzu. "Damit die Mitarbeiterbenefits am Ende auch funktionieren, istallerdings ein sinnvolles Konzept gefragt. Wer es richtig anstellt, holt dabeinoch die maximale staatliche Förderung heraus." Mit FAIRFAMILY helfen RandolphMoreno Sommer und Felix Anrich mittelständischen Unternehmen dabei, zum TOPArbeitgeber zu werden, indem sie die Bereiche Personal und Führung nachhaltigstabilisieren, um die Produktivität zu steigern und die Attraktivität für