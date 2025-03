Stablecoin-Markt erreicht erstmals 230 Milliarden US-Dollar!

Die aktuelle Expansion des Stablecoin-Marktes markiert eine deutliche Erholung von den Turbulenzen des Jahres 2022. Damals fiel die gesamte Marktkapitalisierung von knapp 190 Milliarden US-Dollar im April auf deutlich niedrigere Werte, nachdem das Terra-Luna-Ökosystem kollabierte und Krypto-Giganten wie FTX, Celsius und BlockFi in die Insolvenz schlitterten. Seit Mitte 2023 zeigt der Markt jedoch eine anhaltende Erholung, getrieben durch steigende institutionelle Investitionen.

Tipp aus der Redaktion Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt Angebot erkunden

Institutionsgetriebene Expansion: PayPal & Co. setzen auf Stablecoins

Ein zentraler Faktor für das starke Wachstum ist die zunehmende Beteiligung traditioneller Finanzakteure (TradFi) am Krypto-Markt. "Im vergangenen Jahr haben sowohl die USA als auch Hongkong regulatorische Hürden abgebaut und den Zugang für institutionelle Investoren, darunter Banken, erleichtert", erklärt Nick Ruck, Research Director bei LVRG.

Besonders bemerkenswert ist der Einstieg großer Zahlungsanbieter. PayPal beispielsweise hat mit dem PYUSD eine eigene Stablecoin geschaffen, die für grenzüberschreitende Transaktionen und On-Chain-Zahlungen genutzt wird.

Politische Unterstützung: Trump treibt Stablecoin-Adoption voran

Ein weiterer Treiber der Entwicklung ist die politische Unterstützung aus Washington. US-Präsident Donald Trump betonte in einer Rede auf einer Krypto-Konferenz seine Ambitionen, dollarbasierte Stablecoins als Instrument zur Stärkung der globalen Dominanz des US-Dollars zu etablieren. Seit Trumps Amtsantritt am 20. Januar wuchs die gesamte Stablecoin-Marktkapitalisierung um rund 20 Milliarden US-Dollar.

"Ich habe den Kongress dazu aufgerufen, Gesetze zu verabschieden, die einfache und nachvollziehbare Regeln für Stablecoins und Marktstrukturen schaffen", sagte Trump.

Bo Hines, Executive Director des "President’s Council of Advisers on Digital Assets", erklärte, dass ein regulatorischer Rahmen für Stablecoins in den kommenden Monaten verabschiedet werden könnte.

Am 13. März stimmte der Senatsausschuss für Bankenwesen für den "GENIUS Act"-Vorschlag, der klare regulatorische Anforderungen für Stablecoins schaffen soll – darunter eine verpflichtende 1:1-Deckung sowie Maßnahmen zur Geldwäscheprävention.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!

USDT / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,000PKT auf CryptoCompare Index (21. März 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.