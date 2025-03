Deutsche Bank Research senkt SGL Carbon auf 'Hold'

Einkaeufer schrieb 18.03.25, 13:08

Wie so oft bei SGL Carbon. Viel Fantasie und wenn es darauf ankommt wird nicht geliefert. Ohne die Ankeraktionäre (Klatten,VW) gäbe es SGL nicht mehr. Der alte Vorstand hat SGL an den Abgrund geführt. Meine SGL Aktien liegen im Schrottwerte Depot.



Vorläufiger Umsatz und bereinigtes EBITDA 2024

Carbon Fibers erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024, auf Basis vorläufiger Zahlen, einen Umsatz in Höhe von rund 210 Mio. € (Vorjahr: 224,9 Mio. €). Das negative bereinigte EBITDA der Carbon Fibers ohne den Ergebnisanteil des Joint Ventures BSCCB betrug im Geschäftsjahr 2024 nach vorläufigen Zahlen erwartungsgemäß rund minus 27 Mio. € (Vorjahr: minus 10,9 Mio. €).



Die fortgesetzt schwache Geschäftsentwicklung der Carbon Fibers hat auch Auswirkungen auf den Konzern. Gemäß vorläufiger Zahlen betrug der Konzernumsatz der SGL Carbon im Geschäftsjahr 2024 rund 1.026 Mio. € (Vorjahr: 1.089,1 Mio. €). Das vorläufige bereinigte EBITDA des Konzerns blieb mit rund 163 Mio. € leicht unter Vorjahresniveau (Vorjahr: 168,4 Mio. €), aber im Rahmen der gegebenen Guidance für 2024. Basierend auf den derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Prognosen für einige unserer Absatzmärkte, wie der Automobil- und Halbleiterindustrie, geht die SGL Carbon auch im Geschäftsjahr 2025 von einem herausfordernden Marktumfeld aus.