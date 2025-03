Deutsche Bank Research senkt Sodexo auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Sodexo nach einer Gewinnwarnung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 93 auf 73 Euro gesenkt. Das Cateringunternehmen habe dem Bericht zum ersten Geschäftshalbjahr am 4. April vorgegriffen, schrieb Analyst Andre Juillard in einer am Freitag vorliegenden Reaktion. Dann erwartet er weitere Details./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2025 / 07:55 / CET