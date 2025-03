Aktien Frankfurt Verluste - Dax am großen Verfallstag im Konsolidierungsmodus Zum großen Verfall an den Terminbörsen hat der deutsche Aktienmarkt weiter nachgegeben. Der Leitindex Dax fiel bis zum Freitagmittag um 0,66 Prozent auf 22.847,29 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Minus von 0,6 Prozent an. Am großen …